ЕС высмеяли за нехватку денег на создание «трибунала против России»

ЕС и Совет Европы столкнулись с нехваткой денег на организацию «трибунала против России», который попросила создать Украина из-за отказа США финансировать ее. Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на источники.

По данным телеканала Euronews, на проект нужно тратить около 75 миллионов евро ежегодно — на аренду помещений и безопасность. По словам источников издания, Евросоюз должен ежегодно вкладывать в проект около 10 миллионов евро. Отмечается, что основные спонсоры Совета Европы — это германия, Италия, Франция и Великобритания. Однако неизвестно, хотят ли они вкладывать деньги в этот проект. Издание подчеркивает, что разъяснений от США получено еще не было, а в Совете Европы сейчас ведут переговоры со странами-участниками.