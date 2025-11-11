ЕС высмеяли за нехватку денег на создание «трибунала против России»
Проект стоит от 75 миллионов евро ежегодно
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ЕС и Совет Европы столкнулись с нехваткой денег на организацию «трибунала против России», который попросила создать Украина из-за отказа США финансировать ее. Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на источники.
По данным телеканала Euronews, на проект нужно тратить около 75 миллионов евро ежегодно — на аренду помещений и безопасность. По словам источников издания, Евросоюз должен ежегодно вкладывать в проект около 10 миллионов евро. Отмечается, что основные спонсоры Совета Европы — это германия, Италия, Франция и Великобритания. Однако неизвестно, хотят ли они вкладывать деньги в этот проект. Издание подчеркивает, что разъяснений от США получено еще не было, а в Совете Европы сейчас ведут переговоры со странами-участниками.
Ранее ЕС планировал предоставить Украине «репарационный кредит», профинансированный за счет замороженных российских активов, но согласия стран-членов Евросоюза по этому вопросу пока не достигнуто. При этом США также не проявляют заинтересованности в использовании замороженных активов для кредита Украине.
