Свердловская область превратится в каток — синоптики предупредили о гололедице

Гололедица ожидается с 12 по 14 ноября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Гололедица в Свердловской области сохранится на ближайшие три дня (с 12 по 14 ноября 2025 года). Об этом предупредили синоптики. Информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра. В Екатеринбурге каток на улицах сохранится лишь до 12 ноября.

«Местами небольшой снег [12 ноября в Свердловской области], на дорогах гололедица. 13 ноября — днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. 14 ноября — ночью местами мокрый снег, снег, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица», — сообщили в Уралгидрометцентре.

При этом в ночь с 11 на 12 ноября температура воздуха в регионе составит -3,-8, на крайнем севере до -13, днем 0, -5 градусов. Порывы ветра местами могут достигать до 14 метров в секунду. 13 ноября ожидается -4, -9 градусов, на крайнем севере до -14 (днем -4, +1), 14 ноября температура воздуха ночью опустится до -1, -6, на крайнем севере до -11. Днем поднимется до +1, +6 градусов. Порывы ветра днем могут достигать местами до 14 метров в секунду.

В Екатеринбурге гололедица сохранится 12 ноября. Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, днем 0, -2. 13 ноября ночью ожидается -5, -7, днем до 0 градусов. 14 ноября в Екатеринбурге днем возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью составит -1, -3, днем +3, +5 градусов.