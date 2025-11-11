Свердловские депутаты разрешили министру бороться с опасными растениями

Для борьбы с борщевиком соберут рабочую группу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания обсудили на комитете по экологии новые полномочия министерства природных ресурсов и экологии региона (исполняет обязанности главы ведомства Денис Мамонтов), которые, в частности, касаются борьбы с опасными растениями, например, с борщевиком. Меры вызваны необходимостью укрепления защиты уральской природы. Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

«Министерство планируется наделить новыми важными функциями — утверждать перечни опасных видов инвазивных чужеродных растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения, а также для области в целом. К таким опасным растениям, например, относится борщевик», — объяснила Бабушкина.

Для борьбы с опасными растениями, по словам Мамонтова, в регионе будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители науки. Именно ученые займутся выявлением и определением таких культур, а также разработкой мер борьбы с ними.

Комитет по экологии порекомендовал Законодательному Собранию одобрить расширение полномочий министерства в этом вопросе. Очередное, 49-е заседение, состоится 18 ноября.