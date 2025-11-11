Власти ХМАО презентовали проект модернизации аэропорта Нижневартовска Совфеду
В Нижневартовске отремонтируют международный аэропорт
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В Нижневартовске отремонтируют международный аэропорт имени В. И. Муравленко. Власти региона презентовали проект модернизации Совету Федерации Федерального собрания, написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Благодарю председателя Комитета [по обороне и безопасности] Владимира Ивановича Булавина и сенаторов за конструктивный диалог и поддержку наших инициатив. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим надежное авиасообщение для югорчан и укрепим транспортный каркас страны», — написал Кухарук.
Аэропорт и прилегающая территория будут модернизированы по новым стандартам. В планах обновить покрытие, построить новые системы водоотвода, очистительные сооружения и светосигнальное оборудование. Ремонт аэропорта планируется провести в 2026 году. Модернизация объекта будет включена в нацпроект «Эффективная транспортная система»
