Дни ХМАО в Совфеде: итоги двух дней

С 10 по 12 ноября в Совете Федерации проходят Дни ХМАО. Делегация во главе с губернатором Русланом Кухаруком и спикером окружной думы Борисом Хохряковым представит сенаторам социально-экономические перспективы региона и ключевые инвестиционные проекты. Самые важные новости с заседаний — в материале URA.RU.

Новый транспортный коридор свяжет Арктику с Уралом через Югру

В Совете Федерации представили концепцию транспортного коридора, который соединит Екатеринбург с Надымом через Урай, Советский и Нягань. Проект решит проблему круглогодичного сообщения для 106 населенных пунктов Югры, включая арктические районы. Ключевые объекты: мост через Обь у поселка Андра протяженностью 22 км, дорога на Ямал и участок до Тавды. Реализация сократит путь между Ямалом и Свердловской областью на 500-600 км.

ХМАО запросил миллиарды на реконструкцию аэропортов и трасс

Власти округа представили программу развития транспортной инфраструктуры, включающую реконструкцию аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска, а также ремонт федеральных трасс. Особое внимание уделено проектам в Арктической зоне региона.

2,6 млрд рублей на научный центр в Сургуте и капремонт школ

Замгубернатора Азат Ислаев сообщил о планах создания инновационного научно-технологического центра в Сургуте с общим объемом инвестиций 17,9 млрд рублей. Одновременно Елена Майер представила программу капремонта пяти образовательных учреждений с износом до 52%.

Инициатива о включении отпуска по уходу за ребенком в северный стаж

Вице-спикер думы Югры Наталья Западнова предложила учитывать отпуск по уходу за ребенком в льготном стаже для жителей Крайнего Севера. Инициативу уже поддержали 20 регионов, однако в Минтруде отметили сложности ее реализации.