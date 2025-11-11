Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Дни ХМАО в Совфеде: итоги двух дней

Проекты ХМАО получили поддержку в Совете Федерации
11 ноября 2025 в 19:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проекты ХМАО получили поддержку в Совете Федерации

Проекты ХМАО получили поддержку в Совете Федерации

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 10 по 12 ноября в Совете Федерации проходят Дни ХМАО. Делегация во главе с губернатором Русланом Кухаруком и спикером окружной думы Борисом Хохряковым представит сенаторам социально-экономические перспективы региона и ключевые инвестиционные проекты. Самые важные новости с заседаний — в материале URA.RU.

Новый транспортный коридор свяжет Арктику с Уралом через Югру

В Совете Федерации представили концепцию транспортного коридора, который соединит Екатеринбург с Надымом через Урай, Советский и Нягань. Проект решит проблему круглогодичного сообщения для 106 населенных пунктов Югры, включая арктические районы. Ключевые объекты: мост через Обь у поселка Андра протяженностью 22 км, дорога на Ямал и участок до Тавды. Реализация сократит путь между Ямалом и Свердловской областью на 500-600 км.

ХМАО запросил миллиарды на реконструкцию аэропортов и трасс

Власти округа представили программу развития транспортной инфраструктуры, включающую реконструкцию аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска, а также ремонт федеральных трасс. Особое внимание уделено проектам в Арктической зоне региона.

Продолжение после рекламы

2,6 млрд рублей на научный центр в Сургуте и капремонт школ

Замгубернатора Азат Ислаев сообщил о планах создания инновационного научно-технологического центра в Сургуте с общим объемом инвестиций 17,9 млрд рублей. Одновременно Елена Майер представила программу капремонта пяти образовательных учреждений с износом до 52%.

Инициатива о включении отпуска по уходу за ребенком в северный стаж

Вице-спикер думы Югры Наталья Западнова предложила учитывать отпуск по уходу за ребенком в льготном стаже для жителей Крайнего Севера. Инициативу уже поддержали 20 регионов, однако в Минтруде отметили сложности ее реализации.

Большинство проектов Югры получили поддержку сенаторов. По итогам заседаний комитетов Совфеда одобрены основные инфраструктурные и социальные инициативы округа. Детали по ряду объектов будут доработаны с федеральными ведомствами до 2026 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал