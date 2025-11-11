Буровые, вахтовки и Мерседесы: какую технику распродают нефтяники на торгах

Станки-качалки, буровые и «Мерседесы» продают нефтяные компании ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяные и газовые компании Югры обновляют технику и оборудование. Старое имущество они выставляют на торги. Агентство URA.RU выяснило, что продают нефтяники и сколько это стоит.

Премиальные внедорожники и автобусы

Нефтяные и газовые компании активно избавляются от старых иномарок. Это связано с обновлением автопарка и переходом на китайский автопром.

Например, «Сургутнефтегаз» продает премиальные внедорожники и микроавтобусы TOYOTA и NISSAN. Машины выпущены в 2003–2015 годах, многие имеют огромный пробег. Их стоимость варьируется от 650 тыс. до 1,8 млн рублей.

Примерно по таким же ценам реализует служебные автомобили компания «Газпром трансгаз Сургут». На торги выставлены пять транспортных средств, среди которых несколько Mercedes-Benz ML 350 4MATIC и автобус Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (Луидор). Стартовые цены на такие машины — от 750 тыс. до 1,11 млн рублей.

Спецтехника с молотка

Помимо легковых машин, нефтяники распродают тяжелую спецтехнику. В списке лотов «Сургутнефтегаза» есть бульдозер 2017 года выпуска, экскаваторы VOLVO, трактор HYUNDAI и автокраны. Цены на такую технику варьируются от 2,2 до 7 млн рублей в зависимости от модели, года выпуска и состояния.

Гораздо дешевле аналогичные машины можно купить на торгах по банкротству. Разорившиеся нефтесервисные компании выставляют их за несколько сотен тысяч рублей.

Вахтовые домики и поселки

Многие нефтяники работают в Югре вахтовым методом. На месторождениях они живут, как правило, в вагон-домах, которые можно перевозить с места на место на колесах или санях.

Обновляя временные жилища для рабочих, компании распродают старые модули. «Сургутнефтегаз» отдает вагончики по цене от 70 до 130 тыс. рублей. На торгах по банкротству нефтесервисных компаний можно найти более новые модели — до полумиллиона рублей. Из таких модулей можно собрать целый вахтовый поселок: с жилыми блоками, складами, столовыми и мастерскими.

Крупные компании, такие как «Роснефть» и «Газпром», выставляют на продажу целые вахтовые городки. Их стоимость может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

Буровые установки и нефтяные качалки

Отслужившие свой срок буровые установки и станки-качалки тоже отправляются на продажу. «Сургутнефтегаз» реализует качалки партиями — на металлолом. Цены оговариваются индивидуально, но вывозить технику покупателям приходится самостоятельно.

Нефтяная компания «Конданефть» продает оптом буровое и нефтепромысловое оборудование, находящееся на месторождениях, куда можно добраться только по зимникам или водным транспортом. Вывоз имущества также ложится на покупателя.

Кому это выгодно