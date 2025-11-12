В Екатеринбурге арестовали директора магазина, устроившего резню на Химмаше

Ярослав Копытов пробудет под стражей до 9 января 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 27-летнего директора одного из магазинов «Монетка» Ярослава Копытова, обвиненного в убийстве кассирши и покушении на двух друзей. Свою вину парень признал, передает корреспондент URA.RU.

«Выслушав доводы сторон, суд приходит к решению избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест будет действовать до 9 января 2026 года», — огласил вердикт судья.

Как писало URA.RU, трагедия произошла утром 10 ноября на улице Бородина на Химмаше. Предварительно, Копытов отдыхал в компании знакомых и распивал спиртное. Произошел конфликт, после которого Ярослав схватился за нож. Он набросился на женщину и нанес ей около десяти ранений. Она скончалась на месте происшествия.

