В Екатеринбурге арестовали директора магазина, устроившего резню на Химмаше

В Екатеринбурге директора «Монетки» отправили в СИЗО до 9 января
12 ноября 2025 в 16:46
Ярослав Копытов пробудет под стражей до 9 января 2026 года

Ярослав Копытов пробудет под стражей до 9 января 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 27-летнего директора одного из магазинов «Монетка» Ярослава Копытова, обвиненного в убийстве кассирши и покушении на двух друзей. Свою вину парень признал, передает корреспондент URA.RU.

«Выслушав доводы сторон, суд приходит к решению избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест будет действовать до 9 января 2026 года», — огласил вердикт судья.

Как писало URA.RU, трагедия произошла утром 10 ноября на улице Бородина на Химмаше. Предварительно, Копытов отдыхал в компании знакомых и распивал спиртное. Произошел конфликт, после которого Ярослав схватился за нож. Он набросился на женщину и нанес ей около десяти ранений. Она скончалась на месте происшествия.

Во время потасовки мужчина успел ранить еще двух знакомых. Те смогли выбежать из квартиры и добежать до близлежащей «Монетки», где попросили о помощи. Туда вызвали силовиков, которые задержали Копытова. Ему вменили две уголовные статьи. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

Пьяный екатеринбуржец зарезал женщину и ранил еще двоих

