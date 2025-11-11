Уренгой - месторождение первых: стоит ли смотреть фильм, снятый про Ямал
Фильм про газ сняли в Новом Уренгое
К юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) сняли документальный фильм «Уренгой: месторождение первых», одним из спикеров в котором выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. О чем данная лента и кому стоит ее смотреть — в рецензии URA.RU.
Ямал могли затопить
С первых кадров фильм наводит на мысль, что первопроходцы выполняли непосильную задачу. В послевоенном СССР существовало два варианта развития событий в истории Ямала. Первый — большую часть, с Салехардом, могли затопить, второй — найти нефть, предсказанную выдающимся геологом Иваном Губкиным.
Освоение уренгойского месторождения
В первых кадрах фильма мы видим выступление генсека ЦК ВКП(б) товарища Иосифа Сталина, который призвал добывать более 50 тысяч тонн нефти в год. При этом, по уверении авторов фильма, вопрос оказался тяжелым даже для министра нефтяной промышленности. Но нефть нашли в ХМАО, и значит, ЯНАО оставалось вопросом времени.
Но вот само освоение Уренгоя началось малой партией. Геолог вспоминает, что когда к нему приехала жена с детьми — население их рабочего поселка увеличилось вдвое.
На территории Уренгоя геологоразведку проводили с 1964 года. Но первый газовый фонтан забил 6 июня 1966 года. В фильме также рассказывается и о дальнейшем развитии нефтегазодобычи. Рассказу о строительстве легендарного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», посвящен отдельный сюжет.
Красная нить фильма
Через весь фильм проходит мысль, что запасов только ямальского газа хватит на столетия. При этом, Россия способна обеспечить мировые потребности в газовых мощностях. Кроме того, первопроходцы совершили уникальный подвиг — без опыта, без каких-то конкретных знаний, Вадим Полупанов и иже с ними смогли совершить невозможное. И то же самое совершили строители уникального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».
Художественные приемы
Среди черно-белой хроники фильма, используются и современные игровые сцены. Кадры реальной хроники перемежаются выступлением спикеров. Красивая северная природа соседствует с черно-белыми бульдозеристами. С одной стороны — эклектика, а с другой — ориентация на клиповое мышление. Вместе с тем все фрагменты пазла складываются в целостное повествование.
Спикеры фильма
Спикерами в фильме выступают три губернатора ЯНАО — Юрий Неелов, в белоснежной футболке с надписью «Ямал», Дмитрий Кобылкин и Дмитрий Артюхов в деловых костюмах. В фильме снят и визит президента РФ Владимира Путина, где он одет в красную куртку газовых компаний.
Спикерами выступают и журналисты, и первопроходцы. Кадры хроники перемежаются с кадрами, снятыми в 90-00 годах.
Кому адресован фильм
Фильм, прежде всего, будет полезен людям, интересующимся историей нефтегазодобычи. Или новоуренгойцам, любящим родной край. Кроме того, фильм понравится школьникам.
