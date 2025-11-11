Добыча «трудного» газа в ЯНАО и жалобы ямальцев на слабость и головную боль: события дня

Труднодоступный газ начали добывать на Медвежьем месторождении (архивное фото) Фото: media.gazprom-neft.ru

«Газпром» начал добывать труднодоступный газ на Медвежьем месторождении, жители ЯНАО массово жалуются на сонливость и усталость, а власти подвели итоги поддержки КМНС. Об этих и других событиях 11 ноября, читайте в материале URA.RU.

Слабость и сонливость у ямальцев

Жители Нового Уренгоя массово жалуются на слабость, головную боль и сонливость. Эти симптомы преследуют жителей несколько дней. По словам специалистов, жалобы могут быть связаны с сильными магнитными бурями и перепадами температур.

В ЯНАО начали добывать «трудный» газ

«Газпром добыча Надым» начал добывать запасы сенонского газа. Залежи сенонского газа отличаются низкой проницаемостью пород. Это делает добычу более трудоемкой, но при этом не требует затрат на переработку, так как получаемый метан уже готов к использованию.

На Ямале подвели промежуточные итоги повышения благополучия КМНС

Документ включает шесть направлений и 33 мероприятия, которые охватывают ключевые сферы жизни КМНС — от агропромышленного комплекса и ветеринарии до образования и занятости. Среди достижений — рост объема заготовки оленины на 73 % за шесть лет, повышение охвата дошкольным образованием детей кочевников на 53 %.

«Газпром» выставил на продажу в Новом Уренгое базу отдыха за 55 миллионов рублей

В состав продаваемого имущества входят 20 единиц недвижимого и шесть единиц движимого имущества. Цену с 55 готовы снизить до 27 миллионов.

В ЯНАО появилось фейковое видео со школьником, угрожающим расправой учителям

На видео подросток называет имена учителей и угрожает им расправой. Фейк записан якобы от лица школьника из Ноябрьска.

В юбилей Надымского района запечатают капсулу с посланиями от жителей