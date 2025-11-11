В честь юбилея ямальского муниципалитета запечатают капсулу, которую вскроют через 25 лет

Капсулу вскроют в 2050 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО стартовал исторический маршрут, приуроченный к 95-летию муниципалитета. Весь ноябрь глава, почетные граждане и духовенство будут посещать памятные места района, пообщаются и вручат награды жителям, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Важной частью торжественных церемоний станет передача посланий для капсулы времени. В рамках исторического маршрута будут собраны поздравления и пожелания для муниципалитета от каждого поселения», — рассказали на официальном портале правительства ЯНАО. В декабре пройдет церемония запечатывания капсулы, которую вскроют жители Надымского района в 2050 году.

В первый день маршрута делегация посетила два населенных пункта — село Ныда и поселок Заполярный. В Ныде члены делегации возложили цветы к памятнику «Ко Дню Победы», приняли участие в торжественной церемонии награждения и пообщались с местными жителями, которые многие годы трудились на благо района.

Продолжение после рекламы