В честь юбилея ямальского муниципалитета запечатают капсулу, которую вскроют через 25 лет
Капсулу вскроют в 2050 году (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Надымском районе ЯНАО стартовал исторический маршрут, приуроченный к 95-летию муниципалитета. Весь ноябрь глава, почетные граждане и духовенство будут посещать памятные места района, пообщаются и вручат награды жителям, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Важной частью торжественных церемоний станет передача посланий для капсулы времени. В рамках исторического маршрута будут собраны поздравления и пожелания для муниципалитета от каждого поселения», — рассказали на официальном портале правительства ЯНАО. В декабре пройдет церемония запечатывания капсулы, которую вскроют жители Надымского района в 2050 году.
В первый день маршрута делегация посетила два населенных пункта — село Ныда и поселок Заполярный. В Ныде члены делегации возложили цветы к памятнику «Ко Дню Победы», приняли участие в торжественной церемонии награждения и пообщались с местными жителями, которые многие годы трудились на благо района.
Маршрут стартовал с первого районного центра — Ныды. «История нашего района началась с далекого села Ныда. Отсюда вышли потомственные оленеводы, рыбаки, ветераны труда, герои Великой Отечественной войны. Ныдинцы и сегодня защищают Родину: жители села по зову сердца отправляются на передовую», — отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
