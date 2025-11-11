Умерла основатель Литературного квартала Екатеринбурга

При Лидии Худяковой был открыт Камерный театр Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге умерла основатель Литературного квартала и Камерного театра, почетный гражданин города Лидия Худякова. Ей было 99 лет. Информация об этом появилась на сайте администрации.

«Лидия Худякова ушла из жизни во вторник, 11 ноября. Культурной вдохновительнице уральской столицы было 99 лет. Администрация Екатеринбурга выражает глубокие соболезнования родным и близким Лидии Александровны», — говорится в сообщении.

Лидию Худякову называли культурной вдохновительницей Екатеринбурга Фото: из архива МАУК «Объединенный музей писателей Урала», сайт мэрии Екатеринбурга

Худякова уроженка Тюменской области. Родилась в мае 1926 года в селе Казанском (недалеко от Ишима). Выходец из потомственной семьи учителей, и сама закончила Омский педагогический институт (исторический факультет). Худякова четыре года преподавала историю в Ишимском техникуме механизации сельского хозяйства, а после переехала в Свердловск, возглавив отдел пропаганды Чкаловского райкома КПСС, а позже (в возрасте 46-ти лет) отдел культуры Свердловского обкома КПСС.

При ней в столице Урала был открыт Театральный институт, Дом кино, Дом актера, а художники получили свои мастерские. Обрели их — живописец Михаил Брусиловский, график Виталий Волович, скульптор Андрей Антонов.

В 58 лет Худякова стала директором Музея писателей Урала. При ней появился квартал старого города, названный Литературным. Был открыт музей «Литературная жизнь Урала XIX века», «Литературная жизнь Урала XX века», Федора Решетникова, музей кукол и детской книги. А вскоре начал работать и Камерный театр.