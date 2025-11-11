Готовящейся к отставке свердловскому министру культуры сохранили важный статус
Светлана Учайкина до сих пор имеет статус «и.о» министра
Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, чья отставка обсуждается в политических кругах, сохранила важный статус. Она единогласно переизбрана председателем Свердловского отделения союза театральных деятелей России — одной из крупнейших региональных организаций СТД в стране. Об этом сообщает telegram-канал департамента информационной политики области.
«Свердловское региональное отделение СТД РФ провело отчетно-выборную конференцию. Единогласно на новый пятилетний срок председателем избрана Светлана Учайкина — заслуженный работник культуры России, и.о. министра культуры Свердловской области, режиссер и театральный менеджер», — отмечается в сообщении.
Отделение объединяет творческие коллективы из 44 профессиональных театров области. Его основными задачами являются поддержка театральных организаций и содействие профессиональному росту актёров, режиссёров и художников.
Светлана Учайкина является исполняющим обязанности министра культуры Свердловской области, заслуженным работником культуры России, режиссером и театральным менеджером. Сохранение за ней поста председателя крупнейшего регионального отделения СТД подчеркивает ее значимость для культурного сообщества Урала независимо от дальнейшей судьбы на посту министра культуры. Как ранее писало URA.RU, в скором времени Учайкина может покинуть пост главы минкульта, так как она достигла предельного возраста для госслужбы. Ведомство она возглавляет с 2016 года.
