Готовящейся к отставке свердловскому министру культуры сохранили важный статус

Светлана Учайкина до сих пор имеет статус «и.о» министра Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, чья отставка обсуждается в политических кругах, сохранила важный статус. Она единогласно переизбрана председателем Свердловского отделения союза театральных деятелей России — одной из крупнейших региональных организаций СТД в стране. Об этом сообщает telegram-канал департамента информационной политики области.

«Свердловское региональное отделение СТД РФ провело отчетно-выборную конференцию. Единогласно на новый пятилетний срок председателем избрана Светлана Учайкина — заслуженный работник культуры России, и.о. министра культуры Свердловской области, режиссер и театральный менеджер», — отмечается в сообщении.

Отделение объединяет творческие коллективы из 44 профессиональных театров области. Его основными задачами являются поддержка театральных организаций и содействие профессиональному росту актёров, режиссёров и художников.

