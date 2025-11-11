Внешнее управление в Среднеуральске ввели из-за долга подрядчику: комментарий мэра

Проект реализовали в 2024 году, объяснил Алексей Стасенок Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок впервые прокомментировал ситуацию с переводом города на внешнее управление из-за финансовым проблем. По его словам, все из-за того, что не удалось вовремя выплатить деньги подрядчику, который занимался крупным проектом. Об этом он рассказал в диалоге с корреспондентом URA.RU.

«Проект был реализован еще в 2024 году, горожане уже пользуются его благами. Мы выплатили контрагенту 70% стоимости, остальные [областной минфин] должен был довести в начале года, но теперь ждем поступления в декабре. И сможем полностью рассчитаться. Изменения, корректировки — это живой процесс, мы постоянно проводим реорганизационные мероприятия. У города большие планы, мы погружаемся в новый крупный проект, который позволит нам сделать по-настоящему хорошее дело для людей. Поэтому данная ситуация искусственно раздута», — рассказал Стасенок.