В Стамбуле посещение достопримечательностей стоит несколько тысяч рублей Фото: Виктория Самылова

Турция всегда считалась одним из самых выгодных и доступных направлений для отдыха у россиян. Отсутствие виз и выгодный курс лиры к рублю — все, что нужно для бюджетного отпуска. Но в Стамбуле, где нет отелей по системе «все включено», цены могут неприятно удивить. Корреспондент URA.RU из Перми побывала в крупнейшем городе Турции и рассказала, во сколько может обойтись путешествие по Стамбулу.

Как добираться из Перми?

В Стамбул можно поехать по путевке или самостоятельно. Цены при этом не сильно отличаются. Но прямых рейсов из Перми нет, поэтому нужно рассматривать вылет из других городов. Туры из соседнего Екатеринбурга стоят от 140 тысяч рублей на двоих на 6 ночей. Но на нужные даты путевок не было, поэтому пришлось покупать отдельно авиабилеты и бронировать гостиницу.

Авиабилеты можно купить через российский сервис и оплатить картой «Мир». Перелет туда и обратно на двоих с багажом вышел в 100 тысяч рублей. Для сравнения, в эти же даты можно было слетать в Алматы за 50 тысяч рублей.

Как оплачивать проживание?

В Стамбуле есть отели на разный бюджет Фото: Виктория Самылова

Отели тоже бронируются и оплачиваются российскими картами через разные сервисы. Можно обратиться за помощью в туристическую фирму и оформить проживание через менеджера. Цены везде примерно одинаковые. Мне двухместный номер на шесть ночей с завтраками в отеле, расположенном рядом с площадью Таксим, обошелся в 40 тысяч рублей. Если сравнивать с российскими мегаполисами, проживание в Стамбуле недорогое.

Какую валюту брать?

В Турции принимают валюту практически всех стран. Брала с собой доллары и рубли. Доллары лучше везти нового образца. К счастью, купить их в Перми не сложно. В аэропорту и торговых центрах курс не самый выгодный. Лучше всего обменивать валюту на Гранд базаре или в районе площади Таксим. Там удалось купить лиры по курсу Центробанка без комиссий.

Сколько стоит проезд?

Проезд по городу стоит 70 рублей Фото: Виктория Самылова

В Стамбуле есть метро, автобусы, трамваи, паромы и канатные дороги. Для оплаты проезда используется карта Istanbulkart. Она стоит 165 лир или 316 рублей (на момент публикации статьи курс лиры — 1,92 рубля).

Тарифы на проезд зависят от направления. Например, билет на линию метро М11, которая идет из нового аэропорта, обойдется в 106 рублей, а на других линиях — 70 рублей. Также 70 рублей стоит проезд на автобусах, трамваях, канатных дорогах и паромах между азиатской и европейской частями города. А билет на паром, например, на Принцевы острова выйдет в 230 рублей. В целом, тарифы на проезд как в Москве. На такси не ездила, но турки рассказывали, что поездка в другой район, который расположен в 17 километрах, выйдет в 10 тысяч рублей.

Где выгоднее питаться?

Еда и продукты в Стамбуле намного дороже, чем в Перми. Например, обед в кафе из двух блюд будет стоить не менее 1,2 тысячи рублей. Салатов или вторых блюд дешевле 600 рублей нигде нет. Бюджетнее будут только популярный балык экмек (рыба в хлебе) или донер, купленные в уличном киоске. Их можно взять от 400 рублей.

Многие турецкие блюда в России покупать даже выгоднее. Например, популярный в последнее время Стамбульский чизкейк в Перми можно попробовать за 300 рублей, а в Турции — от 600 рублей. Все цены в Стамбуле минимум в два раза выше.

Что посмотреть бесплатно, а что за деньги?

Стамбул хорош тем, что основные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга. А вход, например, в Голубую мечеть и мечеть Сулеймание свободный. Но во дворцы просто так не попадешь. Дворец Топкапы можно посмотреть за 4 тысячи рублей, а Долмабачхе — 3,6 тысячи рублей.

Чтобы не тратить деньги на экскурсии, прокладывала пешие маршруты через приложение, в котором была скачана оффлайн карта Стамбула. Вместо дорогих туров на яхтах по Босфору ездила на паромах оплачивая проезд Istanbulkart. Этой же картой платила за подъем на канатной дороге на смотровую площадку холма Пьер Лоти.

Итог