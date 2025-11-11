Экс-мэра Стамбула хотят приговорить к 2352 лет тюрьмы

Прокуратура требует посадить Имамоглу на срок от 828 до 2 352 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении бывшего мэра города Экрема Имамоглу. Экс-чиновнику грозит до 2 352 лет тюрьмы. Об этом сообщил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, информацию передает турецкая редакция CNN.

«Имамоглу грозит тюремное заключение сроком от 828 лет и 2 месяцев до 2352 лет за 142 предполагаемых правонарушения», — сказал Гюрлек. Его слова приводит CNN.

Как сообщил Гюрлек, дело поступило в суд. В материалах дела указано, что за десятилетний период фигуранты нанесли государству ущерб в размере 160 миллиардов лир, что эквивалентно 3,8 миллиарда долларов. Обвинительный акт в отношении Имамоглу насчитывает 3,9 тысячи страниц. Всего по делу проходит 402 подозреваемых, 102 из них в настоящее время находятся под стражей.

Продолжение после рекламы