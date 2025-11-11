Экс-мэра Стамбула хотят приговорить к 2352 лет тюрьмы
Прокуратура требует посадить Имамоглу на срок от 828 до 2 352 лет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении бывшего мэра города Экрема Имамоглу. Экс-чиновнику грозит до 2 352 лет тюрьмы. Об этом сообщил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, информацию передает турецкая редакция CNN.
«Имамоглу грозит тюремное заключение сроком от 828 лет и 2 месяцев до 2352 лет за 142 предполагаемых правонарушения», — сказал Гюрлек. Его слова приводит CNN.
Как сообщил Гюрлек, дело поступило в суд. В материалах дела указано, что за десятилетний период фигуранты нанесли государству ущерб в размере 160 миллиардов лир, что эквивалентно 3,8 миллиарда долларов. Обвинительный акт в отношении Имамоглу насчитывает 3,9 тысячи страниц. Всего по делу проходит 402 подозреваемых, 102 из них в настоящее время находятся под стражей.
Имамоглу был задержан в марте этого года. По данным следствия, чиновник подозревается в коррупционных действиях и связях с террористическими организациями. Утверждается, что благодаря его содействию члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в стране признана террористической, получили должности в органах городского управления Стамбула. В октябре было принято решение об аресте чиновника.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.