Вспышка на Солнце приняла форму золотого пегаса. Видео
Вспышка достигла уровня X5.2, сообщили ученые
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Новая вспышка на Солнце по форме напомнила астрономам золотого пегаса. Об этом сообщили ученыеИнститута космических исследований РАН
«Золотой пегас над Солнцем. Сегодняшняя вспышка X5.2. Просто красиво», — сказано в сообщении XRAS в telegram-канале.
Ранее астрономы рассказали, что на Солнце зафиксирована наиболее мощная вспышка в этом году. Согласно данным ученых, интенсивность вспышки достигла показателя X5.16 — это наивысший уровень с октября 2024 года. Максимальное количество излучения было зарегистрировано в 13:04 по московскому времени. Специалисты лаборатории подчеркнули, что по объему излучаемой энергии данное событие превосходит все вспышки, произошедшие в 2025 году, в несколько раз, а по энергетическим характеристикам — в 10–20 раз. Уточняется, что вспышка возникла в области 4274, которая оказывает влияние на Землю, передает 360.ru.
