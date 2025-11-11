Ранее астрономы рассказали, что на Солнце зафиксирована наиболее мощная вспышка в этом году. Согласно данным ученых, интенсивность вспышки достигла показателя X5.16 — это наивысший уровень с октября 2024 года. Максимальное количество излучения было зарегистрировано в 13:04 по московскому времени. Специалисты лаборатории подчеркнули, что по объему излучаемой энергии данное событие превосходит все вспышки, произошедшие в 2025 году, в несколько раз, а по энергетическим характеристикам — в 10–20 раз. Уточняется, что вспышка возникла в области 4274, которая оказывает влияние на Землю, передает 360.ru.