Природа

Вспышка на Солнце приняла форму золотого пегаса. Видео

11 ноября 2025 в 20:55
Вспышка достигла уровня X5.2, сообщили ученые

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новая вспышка на Солнце по форме напомнила астрономам золотого пегаса. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS).

«Золотой пегас над Солнцем. Сегодняшняя вспышка X5.2. Просто красиво», — сказано в сообщении XRAS в telegram-канале.

Ранее астрономы рассказали, что на Солнце зафиксирована наиболее мощная вспышка в этом году. Согласно данным ученых, интенсивность вспышки достигла показателя X5.16 — это наивысший уровень с октября 2024 года. Максимальное количество излучения было зарегистрировано в 13:04 по московскому времени. Специалисты лаборатории подчеркнули, что по объему излучаемой энергии данное событие превосходит все вспышки, произошедшие в 2025 году, в несколько раз, а по энергетическим характеристикам — в 10–20 раз. Уточняется, что вспышка возникла в области 4274, которая оказывает влияние на Землю, передает 360.ru.

