Кириенко признался, что пользуется мессенджером MAX

По словам Кириенко, MAX позволяет получить доступ к сервисам, недоступным на иностранных аналогах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Национальным мессенджером MAX пользуется все большее число россиян. Одним из них является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, поскольку мессенджер является национальным, то через него государство может оказывать широкий спектр услуг, которые недоступны на аналогичных иностранных платформах.

«Да, конечно. Конечно, пользуюсь», — поделился Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

В качестве широких возможностей MAX Кириенко назвал такие функции, как подтверждение личности, покупка билетов и замена студенческого билета. Также среди функционала мессенджера есть замена водительских прав и даже запись на прием к врачу.

Мессенджер MAX — это российская цифровая платформа. Она позволяет пользователям не только общаться, но также звонить по аудио и видео, писать сообщения, отправлять большие файлы и переводить деньги. Также на платформе есть мини-приложения и чат-боты, которые помогают в решении повседневных задач.

Продолжение после рекламы