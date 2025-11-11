Депутат Рады опровергла важность Запорожской и Днепропетровской областей для Киева

«Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В ту же минуту у нее вышло еще два поста. В первом она написала, что сейчас «обстановка сложная, но контролируемая, значительных продвижений врага нет». Третье ее сообщение было кратким: «Сарказм», — говорится в публикации.