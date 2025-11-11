Депутат Рады опровергла важность Запорожской и Днепропетровской областей для Киева
После двух публикаций депутат Рады сделала третью, где было одно слово - сарказм
Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
Значимость для Украины остающейся под контролем ВСУ части Запорожской области и Днепропетровской области преувеличена. Об заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.
«Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В ту же минуту у нее вышло еще два поста. В первом она написала, что сейчас «обстановка сложная, но контролируемая, значительных продвижений врага нет». Третье ее сообщение было кратким: «Сарказм», — говорится в публикации.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин поделился мнением с URA.RU, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, обладающего необходимыми боевыми навыками. Противник терпит значительные потери в живой силе. Данная ситуация в первую очередь касается направлений Купянска, Красноармейска совместно с Димитровом, а также Красного Лимана.
