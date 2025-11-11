Голикова констатировала многодетный бум в России
Сейчас в России 2,9 миллиона многодетных семей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России число многодетных семей с начала 2025 года увеличилось на 8,8%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции.
«Уже с начала этого года численность многодетных семей в России увеличилась на 8,8%. Их стало 2,9 миллиона», — сказала Голикова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, число детей, воспитывающихся в таких семьях, увеличилось на 300 тысяч, 9,2 миллионов. Вице-премьер отметила, что этот результат небольшой, однако власти сейчас видят движение в этом направлении. Она добавила, что на положительный результат повлияли решения, которые принимал президент Владимир Путин.
Ранее Татьяна Голикова отмечала, что многие россияне не хотят растить детей в тех условиях, в которых росли сами. Тревожные установки, по словам вице-премьера, транслируются в СМИ, сериалах и фильмах.
