Аутизм, уникальная пластика и помолвка с Медведевой: кто такой Ильдар Гайнутдинов

Ильдар Гайнутдинов занимается хореографией с 7 лет Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ильдар Гайнутдинов — российский танцовщик, солист театра танца Аллы Духовой «Тодес». Широкую популярность он получил после попадания в финал четвертого сезона шоу «Танцы» на ТНТ и объявления о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Сегодня пара удивила своих поклонников, объявив о помолвке. Подробнее о личной жизни и карьере Ильдара Гайнутдинова — в материале URA.RU.

Детство Гайнутдинова: «Мама не рассказывала мне о диагнозе»

Ильдар Гайнутдинов родился 30 ноября 2000 года в Москве. Родители развелись, когда Ильдару не было и двух лет. Воспитанием сына занималась мать, которая полностью поддерживала его на всех этапах творческой карьеры.

Позже Ильдар признавался, что ему удалось простить отца за его отсутствие. «Наверное, мне сейчас это сделать легче, потому что я его не знал. Я был бы готов ко встрече с ним, хотя не скажу, что горю желанием», — заявил он в интервью Ксении Собчак.

До семи лет он практически не разговаривал. Врачи поставили диагноз «атипичный аутизм» — расстройство аутистического спектра, при котором ребенок боится общения с другими людьми. Однако, чтобы помочь сыну адаптироваться в социуме, мама отдала его на обучение в танцевальную школу-студию Аллы Духовой.

«Когда я приходил в помещение, где было много людей, для меня это был стресс. Меня не могли загнать в танцевальный класс, хотя я очень хотел танцевать. Это была кратковременная паническая атака. Просто мама приняла мудрое решение — она не давала возможности мне узнать о заболевании. Я не осознавал свои особенности», — рассказывал Ильдар.

Карьера в «Тодесе», телевизионные проекты и «Человек года»

Гайнутдинов стал популярен после участия в шоу «Танцы на ТНТ» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По итогам первого года обучения художественный руководитель балета Алла Духова выделила незаурядные таланты молодого танцора и предоставила ему возможность обучаться бесплатно, вручив грант.

В 14 лет Ильдар получил от Аллы Духовой приглашение войти в основной состав ее балета. Так он стал самым молодым участником в истории «Тодес». Именно с этого момента стартовала его профессиональная деятельность на большой сцене.

"Спустя год, как пришел в «Тодес» на наших внутренних соревнованиях я дважды выиграл первое место и получил приз — бесплатное дальнейшее обучение. Собственно, с другими одаренными учениками та же история. И дорогостоящие операции на коленях она мне оплатила", — рассказывал в интервью журналу The Voice Ильдар.

Еще будучи школьником, он проводил мастер-классы по всей России и за рубежом. Его приглашали в качестве члена жюри на танцевальных конкурсах. Кроме танцев, он занимался акробатикой в школе олимпийского резерва. Из-за большой занятости в девятом классе он перешел на дистанционную форму обучения. После школы он поступил в ГИТИС на продюсерский факультет.

Ильдара стали приглашать на телевидение. В 2015 году он победил в украинском шоу «Танцуют все!», а год спустя вернулся в этот проект уже в роли хореографа. В 2017 году он прошел кастинг в четвертое шоу «Танцы» на ТНТ.

В 2018 году Ильдар победил в международном конкурсе World of Dance Polska в Польше. Тогда ему вручили премию «Лучший танцор года» по версии VIVO. В 2019 году он получил диплом «Человек года» от комитета поддержки программ президента РФ.

«Я считаю себя в первую очередь трудоспособным. И вообще, на мой взгляд, талант без трудолюбия не имеет значения. Я знаю достаточно многих исполнителей, которые только благодаря собственному труду достигали немыслимых высот. Поэтому ценю в людях именно это качество», — комментировал Ильдар свои успехи.

Личная жизнь Ильдара Гайнутдинова

Слухи о романах

О личной жизни Ильдара Гайнутдинова почти ничего не известно. Ранее ему приписывали роман с участницей проекта «Танцы» на ТНТ Анной Коростелевой. Они в паре участвовали в этом шоу и часто вместе посещали другие мероприятия. Они так и не подтвердили, и не опровергли эти домыслы. Однако отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой Ильдар скрывать не стал. О своем романе они объявили летом 2025 года.

Знакомство с Медведевой и «свадьба на паркете»

С Медведевой Гайнутдинов познакомился на шоу «Танцы со звездами» Фото: Наумов Роман © URA.RU

Знакомство Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова произошло в 2024 году на съемочной площадке шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ. Тогда их часто видели вместе на различных мероприятиях, а фигуристка говорила, что между ними дружба.

Однако «химию», возникшую между ними, трудно было скрыть во время танцев. В одном из номеров Евгения поцеловала своего партнера, а в другом выступлении во время шоу они «сыграли свадьбу».

Летом 2025 года пара сообщила о своих отношениях, опубликовав совместные фото. «До этого мы ходили друг к другу на спектакли, смотрели, следили, общались, ужинали, переписывались. А тут мы поняли, что нужно двигаться дальше», — рассказывал Ильдар «7 Дней».

Переломный момент в их отношениях произошел, когда они заболели. Евгения рассказывала, что Ильдар сильно простыл во время гастролей в Италии. Она прилетела туда и ухаживала за ним.

«Это начинает ощущаться, когда у одного из пары возникают трудности. Вот я лично поняла, что это любовь, когда прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, у него там прямо вереница спектаклей была, и тут он заболел», — рассказывала спортсменка. После этого заболела и она. Ильдар также трепетно ухаживал за Евгенией.

Помолвка с Евгений Медведевой

11 ноября Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева объявили о помолвке. Танцор сделал предложение фигуристке 7 ноября, преподнеся ей кольцо из белого золота с бриллиантом. Медведева согласилась стать его женой и позже опубликовала видео счастливого момента.

«Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я буду делать все возможное для тебя, все, что могу», — сказал Ильдар на видео. Саму публикацию фигуристка не прокомментировала, оставив под ней дату обручения: «07.11.2025».

Где сейчас Ильдар Гайнутдинов

В 2022 году Гайнутдинов дебютировал на сцене Большого театра Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сегодня Гайнутдинов является ведущим солистом балета «Тодес». Три года назад он впервые вышел на сцену Большого театра в качестве приглашенного солиста продюсерской компании MuzArts. Его дебют состоялся несмотря на отсутствие академического балетного образования.

«Это мой первый выход на академическую сцену. Волнительно, ответственно и так желаемо… Несмотря на уже большой опыт выступлений на престижных сценах, это одно из самых значимых событий в моей жизни. Я безгранично рад, ведь Большой театр — символ русского балета», — говорил он в программе «Культура» на канале «Россия-1».