Глава украинской делегации Умеров приехал в Стамбул

По словам Умерова, в ближайшие дни он обсудит новые обмены пленными в Стамбуле Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прибыл в Турцию для переговоров. Об этом он сообщил в соцсетях.

Умеров заявил, что целью его визита в Стамбул является разблокировка процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он проинформировал о планах провести в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней, но не раскрыл, сколько именно там пробудет.

«Только что прибыл в Стамбул. <...> Была договоренность — и надо ее реализовать. <...> Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — написал Умеров в соцсетях.

Продолжение после рекламы