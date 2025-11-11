Глава украинской делегации Умеров приехал в Стамбул
По словам Умерова, в ближайшие дни он обсудит новые обмены пленными в Стамбуле
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прибыл в Турцию для переговоров. Об этом он сообщил в соцсетях.
Умеров заявил, что целью его визита в Стамбул является разблокировка процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он проинформировал о планах провести в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней, но не раскрыл, сколько именно там пробудет.
«Только что прибыл в Стамбул. <...> Была договоренность — и надо ее реализовать. <...> Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — написал Умеров в соцсетях.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее проинформировала о возможности обмена 500 посылками для военнопленных между Россией и Украиной до конца 2025 года. Стороны могут осуществить обмен на взаимной основе. Уже подготовлен перечень, в который включены 1000 российских и украинских военнопленных, передает 360.ru.
