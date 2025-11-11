Экс-руководителя департамента Минобороны приговорили к 10 годам колонии
11 ноября 2025 в 20:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бывший руководитель управления департамента Министерства обороны России Владимир Вертелецкий приговорен к10 годам колонии. Он обвиняется в получении взятки. В рамках этого же дела шесть лет тюрьмы получил бывший начальник инженерной службы РВСН, полковник Владимир Хорошунов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал