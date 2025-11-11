Экс-чиновника Минобороны лишили воинского звания и наград за взятку

Суд также лишил Вертелецкого его воинского звания полковника и госнаград Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Второй западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Военного также лишили госнаград и воинского звания. Об этом стало известно из приговора судебной инстанции, которое рассматривалось в закрытом режиме.

«Суд назначил Вертелецкому наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сказано в решении суда, которое приводит РИА Новости. Экс-чиновника Минобороны признали виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Кроме того, Вертелецкого лишили звания подполковника и госнаград.

Согласно материалам расследования, в 2019 году в рамках выполнения государственного оборонного заказа Минобороны РФ заключило с директором АО «Чебоксарский завод „Металлист“» Сергеем Червяковым контракт на осуществление опытно-конструкторских работ. Сумма контракта составила несколько миллионов рублей. В 2020 году Вертелецкий совместно со своим подчиненным Евгением Макеевым получили от Червякова взятку в размере более 1,8 миллиона рублей за то, чтобы принять работы, которые не соответствовали требуемому качеству. Преступные действия Вертелецкого привели к тому, что государство понесло ущерб в размере более 73 миллионов рублей.

