Украинские военные массово сдаются в плен в Димитрове
В плен сдались 25 украинских боевиков
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Димитрове (Украина называет его Мирноградом — прим. URA.RU), который сейчас окружен ВС РФ, 25 боевиков ВСУ сдались в плен. О этом сообщили в соцсетях.
Российские военные сбросили украинцам листовки с руководством о том, как сохранить жизнь.»25 украинских боевиков сдались в плен в окруженном Мирнограде», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Речь идет о боевиках 38 бригады морской пехоты ВСУ.
7 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские подразделения завершили окружение города Димитрова (Мирноград) на красноармейском направлении, ведя активные бои в городских микрорайонах и на ближних подступах. Утром того же дня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Успеновка. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
