Власти ХМАО предложили Совфеду расширить список льгот для нефтяников

Новые льготы помогут принести триллионы рублей доходов от нефтедобычи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО заручились поддержкой комитета по бюджету Совета Федерации по расширению льгот нефтяникам. Вопрос о расширении четвертой группы очереди группы примерения налога на допдоход (НДД) поднимался неоднократно. В рамках Дня Югры на заседании комитета Совфеда по бюджету первый замгубергантора ХМАО Алексей Забозлаев попросил поддержать расширение этой группы еще на 56 месторождений только на территории региона (сейчас их 75), чтобы увеличить нефтедобычу за счет трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ).

«За счет включения новых месторождений можно добыть еще 156 миллионов тонн нефти. Это позволит не только поддержать отрасль, но и дать бюджету страны значительный прирост доходов», — отметил Забозлаев.

Сейчас таких месторождений 75, но предлагается добавить еще 56. Инициатива прозвучала в рамках Дней Югры в Совете Федерации. По словам Забозлаева, дополнительные льготы помогут привлечь инвестиции в добычу трудноизвлекаемой нефти и увеличить поступления в федеральный бюджет почти на 2 триллиона рублей.

По словам Забозлаева, в последние годы снижается проектный коэффициент извлечения нефти (КИН) — падает эффективность добычи стандартными методами (боковое бурение, гидроразрыв пласта). В 1964 году он составлял 51%, в 2025-м — уже 35. Стимулирование введения новых технологий поможет повысить КИН на 1% и получить дополнительно 300 млн тонн нефти и 2,4 трлн налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ.

Он также подчеркнул, что эффективность добычи нефти в регионе снижается: если в 1960-х годах удавалось извлекать до 51% запасов, то сейчас — лишь около 35%. По расчетам экспертов, повышение этого показателя всего на 1% даст дополнительно 300 миллионов тонн нефти и около 2,4 триллиона рублей налогов.

Для наглядности югорская делегация продемонстрировала сенаторам два керна, один из которых был песчаником, а второй содержал углеводороды. «Он прочнее бетона в несколько раз. И эту нефть надо добыть, о ней сейчас в докладе шла речь. Ее сейчас добывают в Ханты-Мансийском округе, это примерно 20% от всего объема в стране. И она нужна стране. Если мы не будем вводить новые месторождения, в конечном итоге, при наличии огромных запасов добывать ее станет негде», — обратился к коллегам председатель комитета Анатолий Артамонов.

По завершении заседания глава югорского деппрома Сергей Филатов пояснил прессе, что в четвертую группу месторождений по НДД входят так называемые «гринфилды» — их разрабатывают очень мало либо не разрабатывают вообще. Потенциал у четвертой группы только в ХМАО — 56 участков, 200 миллионов тонн, которые можно добыть к 2050 году.