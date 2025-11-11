Журналистка URA.RU из ХМАО пытается попасть на телешоу к главным свахам страны

Журналистка URA.RU отправила заявку на участие в популярном свадебном ток-шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Устав скроллить «экспертов по саморазвитию» и «сыночек-корзиночек» в приложениях для знакомств, журналистка URA.RU решила вверить свою судьбу главным российским свахам — Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой. Не мешкая, нашла анкету на телешоу, которая оказалась настоящим психологическим квестом. Подробнее — в рубрике «Проверено на себе».

Анкета начинается со стандартных вещей: рост, вес, знак зодиака. Стою крепко на ногах, люблю комфорт и вкусно поесть — все как и полагается тельцу. Фото тоже долго выбирать не пришлось, ведь у каждой уважающей себя дамы есть аватарка на все случаи жизни — даже для заявки на телешоу.

Приданное невесты — две шиншиллы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дальше вопросы подталкивали «раскрывать скорлупу»: есть ли у меня образование, кем работаю? Стоит ли предупреждать будущего жениха, что пока он спит, я могу писать о нем откровенные колонки как героиня из сериала «Секс в большом городе»? А вопрос про приданное и вовсе сбил столку. Две шиншиллы. Готова поделиться опекой.

Раздел с хобби и досугом уже начал утомлять, будто я вновь рассказываю свою биографию очередному собеседнику из дейтингов. Хотя, признаться, ни разу не удалось найти компаньона для похода в кабаре — ценителей не нашлось…Театр, выставки тоже оказались многим неинтересны, такой вид развлечений будто уже требовал от каждого интеллектуальных усилий. Впрочем, мне незазорно сходить и одной в джаз-бар, где, кстати, всегда так или иначе случается смол-ток.

Идеальная семья? Иногда мне кажется, что моя роль — кормилец, а для тандема нужен домуправленец, который избавит меня от бытовых забот и позволит заниматься карьерой. Свахи также просят рассказать о том, с чем придется смириться потенциальным женихам. Порой мне и самой тяжело смириться со сгоревшей гречкой или слипшимися макаронами. Готовка, как вы понимаете, и есть моя болевая точка… Но готова компенсировать это красивой посудой.

Об образе идеального мужчины можно только мечтать, главное — не скуф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще один триггер — вопрос об идеальном мужчине. Конечно, с каждым разом я убеждаюсь: идеальных не существует. Все-равно, что-то да будет не соответствовать, местами раздражать. И я не про разбросанные носки, а скорее про взгляды. В порыве каждый может упрекнуть, что это ты как-то неправильно живешь. Ну, а касаемо красных флагов — разве что преждевременный скуф, избегающий реальности в свои 25–30 лет.