В Сургуте на одном из проспектов дорогу залило из-за коммунальной аварии

В Сургуте на Пролетарском проспекте дорогу затопило водой. На место выехали коммунальные службы, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«По информации СГМУП „ГТС“ 11 ноября в районе дома № 10/3 по проспекту Пролетарскому был выявлен функциональный отказ на тепловых сетях МКУ „Казна Сургутского района“ с изливом воды на поверхность. Владелец сетей будет вести работы по устранению последствий. Отключение теплоснабжения и горячей воды в жилищном фонде специалисты СГМУП „Городские тепловые сети“ не производили», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.