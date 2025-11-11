Логотип РИА URA.RU
В Сургуте на одном из проспектов дорогу залило из-за коммунальной аварии

11 ноября 2025 в 20:02
В Сургуте на пролетарском проспекте прорвало теплотрассу

В Сургуте на пролетарском проспекте прорвало теплотрассу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте на Пролетарском проспекте дорогу затопило водой. На место выехали коммунальные службы, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«По информации СГМУП „ГТС“ 11 ноября в районе дома № 10/3 по проспекту Пролетарскому был выявлен функциональный отказ на тепловых сетях МКУ „Казна Сургутского района“ с изливом воды на поверхность. Владелец сетей будет вести работы по устранению последствий. Отключение теплоснабжения и горячей воды в жилищном фонде специалисты СГМУП „Городские тепловые сети“ не производили», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовске произошел несчастный случай при ремонте теплотрассы. На улице Интернациональная произошел сход грунта в траншею, сотрудник «Горсвета» получил серьезные травмы и впоследствии скончался в больнице.

