У олимпийского чемпиона украли лыжи в Ханты-Мансийске

У Сергея Устюгова украли лыжи во время тренировки Фото: Илья Московец © URA.RU

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил о краже своего инвентаря. По словам спортсмена, лыжи пропали во время тренировки.

«У меня такой неприятный момент случился. […] Оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки. Может, кто-то увидит — просьба вернуть мои лыжи», — рассказал Устюгов в своем telegram-канале.