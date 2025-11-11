У олимпийского чемпиона украли лыжи в Ханты-Мансийске
У олимпийского чемпиона из ХМАО Сергея Устюгова украли лыжи во время тренировки
11 ноября 2025 в 20:40
У Сергея Устюгова украли лыжи во время тренировки
Фото: Илья Московец © URA.RU
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил о краже своего инвентаря. По словам спортсмена, лыжи пропали во время тренировки.
«У меня такой неприятный момент случился. […] Оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки. Может, кто-то увидит — просьба вернуть мои лыжи», — рассказал Устюгов в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске стартовал сезон лыжных гонок. Соревнования проходят в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.
