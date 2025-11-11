Тюменские тхэквондисты завоевали шесть наград на всероссийских кубках

Тюменцы завоевали золото, серебро, бронзу на Кубке России и две медали на Кубке Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге спортсмены из Тюменской области завоевали шесть медалей на всероссийских турнирах по тхэквондо ИТФ в Екатеринбурге. В соревнованиях участвовали более 800 человек из 32 регионов России. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.

«В Екатеринбурге завершились два престижных всероссийских турнира по тхэквондо ИТФ — „Кубок России“ и „Кубок Урала“. Участниками состязаний стали более 800 спортсменов из 32 регионов страны. В их числе 12 представителей Тюменской области», — пишет пресс-служба.

В копилке региона — золото, серебро и бронза на Кубке России, а также две медали на Кубке Урала. Виктория Скрипникова заняла первое место в силовом разбивании и третье место в весовой категории 77 кг и выше среди женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Также добавили, что она стала первой в Тюменской области, кто выполнил норматив мастера спорта по тхэквондо ИТФ.

