В Екатеринбурге водитель ВАЗ сбил 12-летнюю девочку

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Походной водитель ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу, сообщила Госавтоинспекция города.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114 при движении по улице Походной в сторону улицы Щербакова совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, перед близко движущимся транспортным средством... В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — рассказали дорожники в своем telegram-канале.

Отец девочки ранее высадил ее на парковке, после чего она направилась в спортивную секцию и начала переход дороги в неустановленном месте. 26-летний водитель, житель поселка Шабры Свердловской области, сообщил, что не заметил ребенка, который внезапно появился на дороге из-за припаркованного автомобиля.

Продолжение после рекламы

Водитель также прошел освидетельствование — состояние опьянения не выявлено. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые замеры и составили процессуальные документы.