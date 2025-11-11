«Уралмаш» выиграл на международном турнире по баскетболу

После второго матча екатеринбургская команда занимает второе место в группе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Баскетбольный клуб «Уралмаш» выиграл команду «Игокеа» из Боснии и Герцеговины в овертайме в рамках группового этапа международного турнира Winline Basket Cup. Матч для команды из Екатеринбурга завершился со счетом 91:86 (16:23, 25:16, 20:23, 16:15, 14:9). Встреча прошла в Боснии и Герцеговине в городе Лакташи на стадионе «Лакташи Спортс Холл».

Лучшим снайпером матча стал игрок «Игокеа» Драган Милосалевич — он набрал 19 очков, совершив девять подборов и четыре передачи. У «Уралмаша» самым активным стал защитник Кирилл Писклов. Он совершил пять подборов и отдал шесть результативных передач, чем записал в свой актив 17 баллов.

Встреча команд прошла в рамках турнира среди клубов в группы Б, куда помимо «Уралмаша» и «Игокеи» входят санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. БК из Екатеринбурга добился первой победы при одном поражении, а «Игокеа» дебютировала в соревновании.

Продолжение после рекламы