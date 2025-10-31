Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Ноябрь ожидается без погодных аномалий в Кургане

01 ноября 2025 в 03:28
Погода в ноябре в Кургане будет в пределах нормы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ноябрь 2025 года ожидается без погодных аномалий, со среднемесячной температурой и осадками в пределах нормы. В среднем температура воздуха составит -5,1 градуса, а уровень осадков достигнет 25 мм. Такие данные содержатся в прогнозе Гидрометцентра России.

«В Кургане среднемесячная температура составит -5,1, что в пределах нормы. Выпадет 25 мм осадков, что соответствует норме», — говорится в прогнозе Гидромeтцентра России. Отмечается, что на большей части Уральского федерального округа температурный фон в ноябре будет в пределах нормы. Теплая погода прогнозируется только на европейской части России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 31 октября выпал рекордный объем осадков — 12 мм, что побило показатель 1958 года (10 мм). Однако несмотря на этот дождь, октябрь в целом оказался сухим: за месяц выпало лишь 42% от нормы.

