Ноябрь ожидается без погодных аномалий в Кургане

Погода в ноябре в Кургане будет в пределах нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ноябрь 2025 года ожидается без погодных аномалий, со среднемесячной температурой и осадками в пределах нормы. В среднем температура воздуха составит -5,1 градуса, а уровень осадков достигнет 25 мм. Такие данные содержатся в прогнозе Гидрометцентра России.

«В Кургане среднемесячная температура составит -5,1, что в пределах нормы. Выпадет 25 мм осадков, что соответствует норме», — говорится в прогнозе Гидромeтцентра России. Отмечается, что на большей части Уральского федерального округа температурный фон в ноябре будет в пределах нормы. Теплая погода прогнозируется только на европейской части России.