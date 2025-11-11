Германия требует разорвать контракт на поставки газа с дочерней компании «Газпрома»

Логотип РИА URA.RU
Экономика

Германия требует разорвать контракт на поставки газа с «Ямал СПГ»
12 ноября 2025 в 01:35
Евросоюз включил в пакет санкций полный запрет на импорт СПГ из РФ с 2026–2027 годов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Министерство экономики Германии требует от SEFE, национализированной дочерней компании «Газпрома», разорвать контракт на закупку газа с проекта «Ямал СПГ». В ведомстве считают, что новые санкции ЕС позволяют сослаться на форс-мажор и прекратить выполнение обязательств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Münchner Merkur.

«Министерство экономики и энергетики Германии считает, что компания SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой „Газпрома“, может разорвать сделку на импорт газа с проекта „Ямал СПГ“... Может сослаться на форс-мажор», — пишут на сайте.

Евросоюз включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт российского СПГ с 2026–2027 годов. До этого контракт обязывал немецкую компанию платить даже в случае прекращения закупок.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на Медвежьем месторождении получили промышленный приток природного газа из сенонских отложений. Пока скважина 4С работает в опытно-промышленном режиме, однако специалисты намерены в скором времени добыть первый миллион кубометров газа, сообщают в «Газпроме».

