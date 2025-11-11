Логотип РИА URA.RU
Франция будет создавать Конституцию Палестины

12 ноября 2025 в 03:42
О разработке конституции для Палестины заявил президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Официальный сайт Европарламента

Франция и Палестинская администрация создадут совместный комитет для разработки новой Конституции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже.

«Этот комитет будет отвечать за работу над всеми правовыми аспектами: конституционными, институциональными и организационными», — передает слова президента Франции Reuters. По словам Макрона, проект Конституции ему уже представил Махмуд Аббас. В настоящее время ведется работа по определению окончательных условий, необходимых для формирования государства Палестина.

Махмуд Аббас заявил о стремлении палестинской стороны к созданию «демократического, невооруженного государства, приверженного верховенству закона, прозрачности, справедливости, плюрализму и ротации власти». Также он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и глобальным партнерам за усилия по прекращению боевых действий в секторе Газа и переходу к следующему этапу установления прочного мира.

Ранее страны начали активно признавать государственность Палестины. Принятие этого шага произошло на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа. Основная цель инициативы — укрепить доверие к перспективам мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

