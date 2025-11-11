Минобороны Турции подтвердило информацию о крушении военного самолета в Грузии
Военный транспортный самолет C-130 разбился в Грузии (архивное фото)
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Минобороны Турции сообщило о крушении военного транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии. Об этом проинформировала пресс-служба турецкого военного ведомства.
«Возвращавшийся в Турцию из Азербайджана военный транспортный самолет C-130 наших ВВС разбился в Грузии», — говорится в сообщении. Началась поисково-спасательная операция. Анкара координирует действия с грузинскими властями.
Ранее телеканал «Имеди» сообщал, что у границы Грузии и Азербайджана произошло крушение воздушного судна. Разбившийся летательный аппарат являлся военным вертолетом, который мог находиться в распоряжении Вооруженных сил Турции.
