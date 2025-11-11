30 добровольцев поедут очищать Ямальскую Арктику от мусора

В этом году заявки принимаются только от мужчин в возрасте от 20 до 45 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Ямале общественная организация «Зеленая Арктика» объявила набор 30 добровольцев для очистки арктических территорий в районе села Мыс Каменный и природного парка «Ингилор». Об этом сообщает правительство ЯНАО на официальном сайте.

«На Ямале начался набор волонтеров в экологические экспедиции „Зеленой Арктики“. Этим летом добровольцы смогут отправиться в село Мыс Каменный и национальный парк „Ингилор“. Участие в экспедициях примут 30 человек», — пишет пресс-служба.

В этом году заявки принимаются только от мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Женщины-участницы будут отобраны из числа претенденток прошлого года, когда на экспедиции поступило рекордное количество заявок.

Добровольцы отправятся в экспедиции с 29 июля по 11 августа. За 10 лет работы организация провела 20 экологических экспедиций, в которых участвовали 395 волонтеров из 12 стран.