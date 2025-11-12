В Вооруженных силах РФ создали войска беспилотных систем
12 ноября 2025 в 10:57
Фото: © URA.RU
В Вооруженных силах Российской Федерации сформированы войска беспилотных систем. Об этом сообщил заместитель начальника нового рода войск.
