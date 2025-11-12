Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В ЯНАО ищут трех человек, пропавших на снегоходах

12 ноября 2025 в 11:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина и две женщины пропали на снегоходах в ЯНАО

Мужчина и две женщины пропали на снегоходах в ЯНАО

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО пропали три человека на снегоходах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты, ямальцы выехали 10 ноября и пропали. 


«Утром 12 ноября 2025 года поступило сообщение о том, что мужчина и две женщины 10 ноября выехали на снегоходе из поселка Белоярск в сторону чума. Он находится в 50 км в сторону деревни Лаборовая», — рассказали там.


На данный момент их нахождение не известно. На поиски выехали спасатели «Ямалспаса» на двух снегоходах и правоохранители. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал