В ЯНАО ищут трех человек, пропавших на снегоходах

Мужчина и две женщины пропали на снегоходах в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО пропали три человека на снегоходах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты, ямальцы выехали 10 ноября и пропали.





«Утром 12 ноября 2025 года поступило сообщение о том, что мужчина и две женщины 10 ноября выехали на снегоходе из поселка Белоярск в сторону чума. Он находится в 50 км в сторону деревни Лаборовая», — рассказали там.



