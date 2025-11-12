Пермский ученый раскрыл вред популярной азиатской закуски кимчи

Закуска может представлять опасность для людей с непереносимостью гистамина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России продолжает набирать популярность кимчи — ферментированная острая закуска из азиатской кухни, которая известна своим ярким вкусом и положительным влиянием на микрофлору кишечника. Тем не менее продукт, обладающий сложным биохимическим составом, может быть не только полезным, но и потенциально опасным для некоторых категорий людей. Ученый Пермского Политеха раскрыл URA.RU возможные риски его употребления.

«Отличительная черта кимчи — наличие бактерии Weissella koreensis. В отличие от славянских солений, где преобладают лактобациллы, обеспечивающие классическое сквашивание, эта бактерия синтезирует полисахариды. Они устойчивы к агрессивной среде желудка и обладают выраженными противовоспалительными свойствами. Кроме того, Weissella koreensis способна продуцировать антимикробные вещества, эффективно уничтожающие патогенные микроорганизмы, включая золотистый стафилококк и сальмонеллу. Это дает кимчи преимущество перед другими ферментированными продуктами», — отметил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Вместе с тем кимчи, как и любой продукт с высокой биоактивностью, имеет ряд противопоказаний. Людям с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями следует исключить кимчи из рациона из-за высокого содержания соли. Также кимчи категорически не рекомендуется употреблять при гастрите, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, хронической изжоге.

