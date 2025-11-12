Старшеклассник избил учителя в московской школе
В Москве школьник напал на учителя (фото из архива)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Москве ученик 10 класса напал на педагога. Учитель госпитализирован. Правоохранительные органы уже привлечены к расследованию, школа проводит внутреннюю проверку. Об этом сообщают московские telegram-каналы.
«Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент — ученик 10 класса напал на педагога. <...> Учитель госпитализирован», — пишет telegram-канал «Московское образование».
По предварительной информации, во время перемены подросток без спроса забрал со стола педагога стопку тетрадей. Когда учитель заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, ученик начал бить ее по голове. Будет рассмотрен вопрос об исключении ученика.
Ранее в Екатеринбурге группа подростков напала на мужчину после того, как он сделал им замечание. По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что пострадавший попросил молодых людей не нарушать общественный порядок. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
