Старшеклассник избил учителя в московской школе

В Москве школьник напал на учителя (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве ученик 10 класса напал на педагога. Учитель госпитализирован. Правоохранительные органы уже привлечены к расследованию, школа проводит внутреннюю проверку. Об этом сообщают московские telegram-каналы.

«Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент — ученик 10 класса напал на педагога. <...> Учитель госпитализирован», — пишет telegram-канал «Московское образование».

По предварительной информации, во время перемены подросток без спроса забрал со стола педагога стопку тетрадей. Когда учитель заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, ученик начал бить ее по голове. Будет рассмотрен вопрос об исключении ученика.

Продолжение после рекламы