Пермячка получила компенсацию за падение на скользком полу в фитнес-клубе
С организации взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В январе 2025 года в фитнес-клубе «X-FIT Пермь» произошел инцидент. Посетительница поскользнулась на влажном полу вблизи бассейна и получила травмы. Медицинское обследование выявило у женщины переломы лучевой и локтевой костей левой руки, а также разрыв сухожилия.
«Пострадавшая обратилась в Мотовилихинский районный суд Перми с иском о компенсации морального вреда. Суд первой инстанции пришел к выводу, что администрация фитнес-клуба не обеспечила надлежащие условия безопасности для посетителей, допустив чрезмерную влажность пола. В результате исковые требования были удовлетворены частично. С клуба взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также около 16 тысяч рублей на покрытие расходов на лечение, штраф и судебные издержки», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
Руководство организации не согласилось с решением суда и подало апелляционную жалобу. Однако Пермский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений, подтвердив, что падение посетительницы и полученные ею травмы стали следствием ненадлежащих условий безопасности, предоставленных фитнес-клубом. Апелляционная жалоба была отклонена.
