В ХМАО придут морозы до -35 градусов

Синоптики ХМАО обещают сильные морозы до -35 °С в ночь на 13 ноября 2025 года. Холоднее всего будет в северо-западных районах, сообщил Гидрометцентр Югры.

«Температура ночью -23...-28 °С, по северо-западным районам -30...-35 °С, местами по южной половине -11...-16 °С, днем -13...-18 °С, местами по северной половине -20...-25 °С, местами по западной половине -3...-8 °С. Сильный ветер и осадки не прогнозируются», — указано в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

Специалисты уточнили, что эти показатели на 6 °С ниже нормы для данного времени года. Ветер будет умеренным: северо-западный ночью и юго-восточный днем, со скоростью 3-8 м/с.

Ночью на востоке будет небольшой снег, на западе — без осадков. В центре в основном без осадков, местами небольшой снег. В некоторых районах туман и изморозь.