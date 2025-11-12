Логотип РИА URA.RU
Политика

Токаев назвал Путина лидером мирового масштаба

Токаев: Путина уважают в Казахстане как деятеля глобального масштаба
12 ноября 2025 в 18:55
Путин принял Токаева в Кремле 12 ноября

Путин принял Токаева в Кремле 12 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Казахстан знает и уважает президента России Владимира Путина как деятеля глобального масштаба. Об этом сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле. 

«В Казахстане знают и уважают Путина как деятеля глобального масштаба, в мире в нём видят символ защиты России и русских», — сказал Токаев. Встречу лидеров ведет телеканал «Россия 24». 

Токаев прибыл в Москву 11 ноября. А 12 ноября его в Кремле принял Путин. Президенты подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве. Токаев назвал встречу с Путиным «основным событием для Казахстана». 

