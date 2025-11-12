Путин и Токаев одним документом изменили отношения России и Казахстана
Декларация открывает новые возможности для развития двусторонних отношений
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений двух стран на новый уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Подписание прошло в эфире телеканала «Россия 24».
Подписанная декларация открывает новые возможности для развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в различных сферах. Она свидетельствует о стремлении России и Казахстана к более тесным и продуктивным связям.
Одним из ключевых событий для Казахстана в текущем году стал визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. В своем выступлении Токаев поблагодарил российскую сторону за радушный прием и высоко оценил уровень организации мероприятия. Глава Казахстана подчеркнул, что в отношениях между Казахстаном и Россией не существует проблем.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину совершить визит в Казахстан в следующем году. Он отметил, что визит должен носить содержательный характер, а не быть формальным. Путин принял приглашение. Глава РФ акцентировал внимание на крепких партнерских и союзнических отношениях между двумя государствами. По словам российского лидера, практика демонстрирует, что Россия и Казахстан являются надежными партнерами и союзниками.
