Путин и Токаев одним документом изменили отношения России и Казахстана

Декларация открывает новые возможности для развития двусторонних отношений Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений двух стран на новый уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Подписание прошло в эфире телеканала «Россия 24».

Подписанная декларация открывает новые возможности для развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в различных сферах. Она свидетельствует о стремлении России и Казахстана к более тесным и продуктивным связям.

Одним из ключевых событий для Казахстана в текущем году стал визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. В своем выступлении Токаев поблагодарил российскую сторону за радушный прием и высоко оценил уровень организации мероприятия. Глава Казахстана подчеркнул, что в отношениях между Казахстаном и Россией не существует проблем.

