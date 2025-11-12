Страна.ua: министр энергетики Украины подала в отставку
12 ноября 2025 в 20:21
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление о сложении своих полномочий. По данным СМИ, отставку Гринчук и министра юстиции Галущенко Рада рассмотрит 18 ноября. Об этом сообщает telegram-канал Страна.ua.
