Помощник Путина опроверг паузу в отношениях России и США

Ушаков: Контакты России и США продолжаются на разных уровнях
12 ноября 2025 в 21:00
Помощник президента Ушаков отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается через работающие посольства

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном на различных уровнях. Об этом он заявил в беседе с журналистом, отвечая на вопрос о текущем состоянии диалога между двумя странами.

«Ну, я бы не сказал, что пауза [есть], но таких революционных новостей пока нет, но контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях, работают посольства в Вашингтоне и Москве», — сообщил Ушаков. Интервью было опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ушаков подчеркнул, что регулярные контакты продолжаются, хотя прорывных новостей в отношениях пока не наблюдается. Диалог ведется в установленном порядке через имеющиеся дипломатические механизмы.

Несмотря на подтверждение продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном на различных уровнях, в посольстве США сообщили, что переговоры, направленные на устранение разногласий и восстановление функциональности дипломатических миссий, в настоящее время не запланированы. При этом тема восстановления диалога активно обсуждается как в России, так и в США.

