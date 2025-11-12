Помощник Путина опроверг паузу в отношениях России и США

Помощник президента Ушаков отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается через работающие посольства Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном на различных уровнях. Об этом он заявил в беседе с журналистом, отвечая на вопрос о текущем состоянии диалога между двумя странами.

«Ну, я бы не сказал, что пауза [есть], но таких революционных новостей пока нет, но контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях, работают посольства в Вашингтоне и Москве», — сообщил Ушаков. Интервью было опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ушаков подчеркнул, что регулярные контакты продолжаются, хотя прорывных новостей в отношениях пока не наблюдается. Диалог ведется в установленном порядке через имеющиеся дипломатические механизмы.

Продолжение после рекламы