Помощник Путина опроверг паузу в отношениях России и США
Помощник президента Ушаков отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается через работающие посольства
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном на различных уровнях. Об этом он заявил в беседе с журналистом, отвечая на вопрос о текущем состоянии диалога между двумя странами.
«Ну, я бы не сказал, что пауза [есть], но таких революционных новостей пока нет, но контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях, работают посольства в Вашингтоне и Москве», — сообщил Ушаков. Интервью было опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ушаков подчеркнул, что регулярные контакты продолжаются, хотя прорывных новостей в отношениях пока не наблюдается. Диалог ведется в установленном порядке через имеющиеся дипломатические механизмы.
Несмотря на подтверждение продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном на различных уровнях, в посольстве США сообщили, что переговоры, направленные на устранение разногласий и восстановление функциональности дипломатических миссий, в настоящее время не запланированы. При этом тема восстановления диалога активно обсуждается как в России, так и в США.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.