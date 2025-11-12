Рубио: США ведут переговоры с Украиной, чтобы она смогла пережить зиму

«Мы уже обсуждали с украинцами, что им нужно. И я знаю, что это продолжается, и, безусловно, важно помочь им пережить зиму», — заявил Рубио, слова приводит Fox News.

По словам госсекретаря, ситуация осложняется тем, что энергосистема Украины ежегодно испытывает значительные нагрузки. В связи с этим ведутся переговоры о поставках оборонительного вооружения для ее защиты. Рубио также сообщил, что регулярно обсуждаются технические аспекты и характеристики необходимого оборудования. Однако он отметил, что существует серьезная проблема: поставленное оборудование зачастую выходит из строя или уничтожается спустя всего неделю после установки. Такая ситуация сохраняется на протяжении последних двух-трех лет.