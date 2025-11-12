Лавров: встреча Путина и Трампа не состоялась из-за «подковерных докладов»

Лавров объяснил срыв встречи Путина и Трампа скрытыми докладами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште не состоялась из-за «подковерных докладов», которые получал Трамп. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Откуда и от кого взялись „подковерные доклады“ американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно», — заявил Сергей Лавров ТАСС. Он подчеркнул, что европейские столицы пытаются подорвать позицию администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Россией.

Министр также отметил, что не будет отвечать на «откровенные фейки» о неготовности России к переговорам и «срыве» итогов встречи в Анкоридже. Лавров выразил надежду, что США воздержатся от шагов, эскалирующих конфликт с Украиной.

