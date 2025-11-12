Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Лавров: встреча Путина и Трампа не состоялась из-за «подковерных докладов»

13 ноября 2025 в 03:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лавров объяснил срыв встречи Путина и Трампа скрытыми докладами

Лавров объяснил срыв встречи Путина и Трампа скрытыми докладами

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште не состоялась из-за «подковерных докладов», которые получал Трамп. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Откуда и от кого взялись „подковерные доклады“ американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно», — заявил Сергей Лавров ТАСС. Он подчеркнул, что европейские столицы пытаются подорвать позицию администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Россией.

Министр также отметил, что не будет отвечать на «откровенные фейки» о неготовности России к переговорам и «срыве» итогов встречи в Анкоридже. Лавров выразил надежду, что США воздержатся от шагов, эскалирующих конфликт с Украиной.

Продолжение после рекламы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что четкие даты встречи Путина и Трампа в Будапеште не озвучены. При этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщал о намерении провести телефонные переговоры с Сергеем Лавровым для обсуждения возможной организации визита президентов в Венгрию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал