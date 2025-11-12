США и Россия ищут площадку для встречи парламентариев
Переговоры о встрече российских депутатов с представителями США пока находятся на предварительном этапе
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Москва и Вашингтон ищут площадку для диалога между парламентариями. Как сообщили в Госдуме, встреча может состояться уже в следующем году. На переговорах планируется обсудить украинский кризис и вопросы стратегической стабильности.
«Изначально американской стороной было предложено провести встречу в одной из стран Латинской Америки. Не совсем это безопасно», — отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Рассматривались и другие предложения о встрече на нейтральной территории, но ни один из вариантов не оказался приемлемым для обеих сторон. Депутат также отметил высокую вероятность того, что в состав американской делегации войдет член палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луна.
На переговорах могут быть затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, которые обострились в последнее время. Межпарламентский диалог рассматривается как один из немногих каналов для обмена мнениями на официальном уровне в условиях нарастающего напряжения между странами.
Межпарламентский диалог между Россией и США может возобновиться после длительного перерыва — последнее взаимодействие в таком формате прекратилось после 2022 года. Обсуждение возможности встречи стало активно вестись на фоне заявлений некоторых членов Конгресса США о необходимости прямых переговоров с Москвой, в том числе конгрессвумен Анна Паулина Луна выразила поддержку контактам с российской стороной.
