«Известия»: американцы обеспокоены, что наркомафия учится у ВСУ

Наркомафия учится у ВСУ использовать дроны Фото: Илья Московец © URA.RU

Опыт применения боевых дронов, который получают украинские военные, используют террористы и члены наркокартелей в Латинской Америке. И это вызывает беспокойство у США, ведущих борьбу с наркотрафиком. Об этом «Известиям» сообщила глава делегации РФ Юлия Жданова на переговорах в Вене, посвященных вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Европейские государства обучают украинских военных использованию БПЛА — так Норвегия планирует открыть в Польше программу обучения, в которой будут участвовать военнослужащие ВСУ. Опасность в том, что навыки и опыт, полученные украинскими военными, затем передаются террористическим организациям на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», рассказала «Известиям» Жданова.

Она подчеркнула, что действия европейских стран способствуют росту международного терроризма. И напомнила о случаях, когда члены латиноамериканских наркокартелей специально поступали на службу в украинскую армию, чтобы освоить применение беспилотных летательных аппаратов.

Продолжение после рекламы